美国警察打死非裔男影片曝光 拜登吁抗议群众维持和平

（法新社曼菲斯27日电） 美国田纳西州曼菲斯市今天公布警察打死一名29岁非裔男子的惊悚画面，从中可见他遭拳打脚踢时大喊妈妈求救，这起攻击案已掀起抗议声浪，官员担忧可能会引发骚乱，总统拜登呼吁示威群众维持和平。

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5名全是非裔的曼菲斯（Memphis）警察涉及殴打尼科尔斯（Tyre Nichols）致死，被控二级谋杀罪。尼科尔斯本月7日因疑似鲁莽驾驶遭到拦检，3天后在医院不治。

警察随身摄影机拍下的影片与街道监视器画面显示，一群警察逮捕尼科尔斯，试图用电击枪制伏他，并在他逃脱时追捕他。

后续画面显示，尼科尔斯大喊妈妈求救，在警察不断拳打脚踢时在地上哀号。影片全长约1小时，部分片段只有声音。

在一段极为惊悚的画面中，警察对准尼科尔斯的脸部踢了几脚，把他拉起身后，再朝他脸部揍了5拳。尼科尔斯跌倒在地时，这群警察又朝他脸部补了两脚。

拜登说，这些画面让他「非常愤怒且深感痛心」，还说影片「让人有理由感到愤慨」。

拜登再度呼吁抗议群众维持和平，称「伸张正义的人不应诉诸暴力或造成破坏」。

尼科尔斯的母亲威尔斯（RowVaughn Wells）今天稍早在记者会上哀痛地呼吁群众冷静，同时谴责「痛打」她儿子一顿的警察。威尔斯对这群警察说：「你们做这件事，丢光了你们家人的脸。」

拜登与威尔斯谈过话，称她「显然陷入巨大的伤痛」，他赞扬尼科尔斯的家人展现「勇气与力量」，还有威尔斯「非常强烈呼吁」和平示威的发言。

尼科尔斯任职于联邦快递公司（FedEx），有一名4岁儿子，喜欢滑板运动与拍照，手臂上有他母亲名字的刺青。

威尔斯在记者会上说：「我心碎了。身为妈妈，在孩子需要帮助求救时，我却不在他身边。你们懂我的感受吗？」她说，她的儿子遭殴打时，离家大约只有80公尺。

威尔斯说：「我的儿子有美丽的灵魂。他是个好男孩。没有人是完美的，但他几乎无可挑剔。」

尼科尔斯遭殴打的影片释出后，约50名抗议群众聚集在曼菲斯市中心的烈士公园（Martyrs Park）示威，之后在游行时封锁一条主要道路，高喊「没有正义，没有和平」、「说出他的名字：尼科尔斯」。

纽约时报广场（Times Square）约有100人聚集，他们喊着类似口号，高举写着「终止警察恐怖行为」的标语牌。

白宫表示，资深幕僚已向十多座城市的市长提供简报，包括亚特兰大、芝加哥、费城，如果出现抗议，将提供联邦协助。

曼菲斯警察局长戴维斯（Cerelyn Davis）将这些影片与1991年非裔美国人金恩（Rodney King）遭殴打的画面相比较。殴打金恩的警察于1992年获判无罪，导致洛杉矶掀起持续数天的抗议活动，超过60人因此死亡。

尼科尔斯遭警察殴打致死案也令人想起2020年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的命案，佛洛伊德在明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察以膝盖压颈窒息而亡，过程同样被拍了下来。

© 2023 AFP