裴洛西夫婿遇袭影片曝光　嫌犯无视警方喝止拿榔头攻击

（法新社旧金山27日电） 美国的法院今天公布前联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）的夫婿保罗（Paul Pelosi）遇袭影片，当中可见闯入保罗家中的男子手持榔头攻击的瞬间，警方冲进去制止。

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根据警方随身摄影机拍下的画面，两名警察当时敲门，门开了之后，看到身穿睡衣的保罗和42岁男子德帕佩（David DePape）手里同时抓着一把大榔头。

德帕佩告诉警察「一切都很好」，而警察要他放下榔头。德帕佩随后夺走榔头，用力往保罗头上打。两名警察马上冲进去，其中一人大骂一声。警察随即制伏德帕佩，并且呼叫后援和救护人员。

保罗当时一动也不动地躺在地上，身体一部分被德帕佩压在下面。

德帕佩已依绑架未遂和攻击等联邦罪名被起诉。他对谋杀未遂、持致命武器攻击、入室盗窃、虐待长者、非法拘禁和威胁公职人员的指控拒不认罪。

保罗说，德帕佩当时想找裴洛西，本想等她回家。

保罗遇袭昏迷后，被送往医院接受紧急手术治疗伤势，包括颅骨骨折。他当时住院将近一周。

裴洛西昨天说，她还没看影片。她告诉媒体：「我甚至不知道我会不会看。我的意思是，看我丈夫遭受攻击会是非常难熬的事。」

© 2023 AFP