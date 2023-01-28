非裔男遭警殴打致死影片释出 美官员忧抗议恐掀骚乱

（法新社曼菲斯27日综合外电报导）美国田纳西州曼菲斯市今天公布警察打死一名29岁非裔男子的惊悚画面，从中可见他遭拳打脚踢时大喊妈妈求救，这起攻击案已掀起示威声浪，官员担忧抗议可能引发骚乱。

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5名全是非裔的曼菲斯（Memphis）警察涉及殴打尼科尔斯（Tyre Nichols）致死，被控二级谋杀罪。尼科尔斯本月7日因疑似鲁莽驾驶遭到拦检，3天后在医院不治。

警察随身摄影机拍下的影片与街道监视器画面显示，一群警察逮捕尼科尔斯，试图用电击枪制伏他，并在他逃脱时追捕他。

后续画面显示，尼科尔斯大喊妈妈求救，在警察不断拳打脚踢时在地上哀号。影片全长约1小时，部分片段只有声音。

在一段极为惊悚的画面中，警察对准尼科尔斯的脸部踢了几脚，把他拉起身后，再朝他脸部揍了5拳。尼科尔斯跌倒在地时，这群警察又朝他脸部补了两脚。

尼科尔斯遭殴打的影片释出后，约50名抗议群众聚集在曼菲斯市中心的烈士公园（Martyrs Park）示威，之后在游行时封锁一条主要道路，高喊「没有正义，没有和平」、「说出他的名字：尼科尔斯」。

纽约时报广场（Times Square）约有100人聚集，他们喊着类似口号，高举写着「终止警察恐怖行为」的标语牌。

白宫表示，资深幕僚已向十多座城市的市长提供简报，包括亚特兰大、芝加哥、费城，如果出现抗议，将提供联邦协助。

© 2023 AFP