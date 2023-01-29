加州比佛利山枪击血案 3死4伤

（法新社洛杉矶28日电） 美国加州比佛利山附近一处豪宅今天有3人遭射杀身亡，另外4人受伤。警方形容案发现场是一个短期租屋，当时在办某种聚会。

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警方赶赴洛杉矶班乃狄克峡谷（Benedict Canyon）一处豪宅时，在案发现场外的一辆车内发现3人的遗体。

另外4人正在医院救治，其中2人伤势危急。

加州才刚发生2起大规模枪击案，共夺走18条人命。最新这起血案发生在比佛利山（Beverly Hills）以及贝艾尔区（Bel Air）之间，当地有着价值数百万美元的豪宅并可饱览洛杉矶壮丽的天际线。

「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）报导，侦办这起攻击案的警探表示，事发在一处「短期租约住宅」之中。

旅宿订房平台Airbnb的资料显示，位于枪击案发现场附近、但与本案无关的住宅一个周末要价可上看1万美元。

今天发生枪击案的住宅并未列在Airbnb网站之中。

警方表示，案发现场事发时有某种聚会。

洛杉矶警察局的波里汉（Bruce Borihanh）告诉媒体说：「我们目前称之为聚会，直到我们可以对案发现场的人士进行讯问、厘清这场聚会的本质为止。」

他同时表示目前没有嫌疑人的资讯，并说：「调查人员也将逐户访查，寻找更多的监视画面或证物，以还原事发经过以及行凶动机。」

© 2023 AFP