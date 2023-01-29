北部火山恐爆发 智利当局调升警戒层级

（法新社智利首都圣地牙哥28日电） 因为地震活动频率增加，智利北部拉斯卡尔火山（Lascar volcano）可能爆发的隐忧升高，当局将警戒级别上调，并管制火山周遭地区的进出。

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拉斯卡尔火山位在智利与玻利维亚边境附近，当地人烟稀少，但是智利北部地质活动最活跃的地区之一。

鉴于「地震活动增加」，智利国家地质矿产局（National Geology and Mining Service）把拉斯卡尔火山警示层级从黄色调升到橘色。

在地震活动加剧情况下，智利国家地质矿产局预测，「喷发柱高度将达5000公尺」，且将喷出一块块的火山浮石，火山灰飘落范围也会极为广大。

发布橘色警报将加强拉斯卡尔火山的科技监控，并采取相关措施保护周遭城镇，包括约70公里外的旅游胜地阿塔卡玛（San Pedro De Atacama）沙漠小镇。

此外，火山口周遭限制进出的安全管制范围也将从目前的5公里扩大到10公里。

拉斯卡尔火山海拔高度5592公尺，位于智利首都圣地牙哥以北约1600公里，最后一次爆发是在1993年。

而智利南部、该国最活跃的火山之一维拉里卡火山（Villarrica volcano），目前同样受到当局的监控。

© 2023 AFP