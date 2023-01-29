外交报复 土耳其对欧美发布旅游警示

（法新社伊斯坦堡28日电） 土耳其今天对公民发布赴美国及欧洲旅游警示，这似乎是针对西方强权先前对土国发布类似警示的报复。

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美国和主要欧洲国家都已建议公民在土耳其不要参加大型活动，并且避免前往土国的热门旅游地点。

土耳其阻挠瑞典、芬兰加入美国为首防卫集团北大西洋公约组织（NATO），美国和欧洲国家在与此有关的外交紧张情势骤升期间发布旅游警示。

一名反伊斯兰主义极右翼极端主义人士近日获准在土耳其驻斯德哥尔摩和哥本哈根大使馆外焚烧伊斯兰教圣书可兰经进行抗议，激怒土耳其。

土耳其外交部先发布旅游建议，就「欧洲宗教偏狭和仇恨达到危险程度」提出警告。

另一份声明指出，「美国各地最近已经出现针对外国人的言语和身体攻击，以及种族主义行径」。

芬兰和瑞典改变数十年来军事不结盟作法而申请加入北约，藉以对俄罗斯入侵乌克兰作出回应。北约入会案须获30个会员国一致同意，目前仅土耳其和匈牙利国会尚未批准，匈牙利国会可望于下个月表决通过。

但是土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）试图在5月14日的总统大选中催出他的民族主义基本盘选票，不惜在瑞、芬两国入会案上一意孤行。

© 2023 AFP