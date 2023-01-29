布林肯访中东寻求缓和以巴局势

（法新社华盛顿29日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）预定今天前往埃及展开中东访问行程，在以色列和巴勒斯坦发生暴力冲突后，布林肯将寻求运用美国的影响力来缓和紧张局势。

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布林肯将于明天和31日前往耶路撒冷和雷马拉（Ramallah）。他早就计划前往以色列拜会新右翼政府，在以巴爆发多年来最严重的暴力事件之后，此行也变得更加迫切。

一名巴勒斯坦枪手27日在东耶路撒冷一个屯垦区的犹太教堂外枪杀7人后，昨天又发生另一起攻击事件。

以军26日突袭约旦河西岸的哲宁镇（Jenin）难民营，造成9死，这是多年来最致命的此类行动之一。以色列表示，其目标是伊斯兰圣战组织武装分子。以色列也攻击了哈玛斯集团（Hamas）控制的加萨（Gaza Strip）地带，以回应巴勒斯坦的火箭弹攻击。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）谴责「可怕的」犹太教堂袭击事件时告诉记者，布林肯将与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及巴勒斯坦领导人阿巴斯（Mahmud Abbas）会面，「呼吁采取措施缓和紧张局势」。

布林肯和埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在会谈中也可能触及这些暴力事件，尽管美国总统拜登批评塞西的人权纪录，但由于埃及传统上扮演中东地区调解人的角色，塞西仍是美国的重要伙伴。

© 2023 AFP