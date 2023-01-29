通膨降温 市场燃希望：Fed本周利率升幅减至1码

（法新社华盛顿28日电） 美国货币决策官员正在评估当前控制物价的成效之际，目前通膨走缓、房市降温，让各界燃起希望，预期美国联邦准备理事会（Fed）本周会采取较小幅度的升息。

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随着美国通膨率在去年飙升至数十年来最高水准，联准会已7次积极调升利率，目的是为美国经济降温及降低物价成本。

自升息以来，对利率敏感的房地产业已经大幅滑落，零售销售疲软，工资升幅也开始放缓，这让联准会一些决策官员发出讯息暗示，联准会放慢升息脚步的时候可能到了。

信评机构穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）在报告中表示：「升息步调放缓，让联准会决策委员会有时间评估，货币紧缩政策至今对经济的全面影响。」

市场预期，联准会将在2月1日起为期两天的会议中采取升息1码（0.25个百分点）的作法，假若成真，这会是联准会连续第2次放慢升息脚步。

这将使美国基准利率介于4.50%至4.75%，创下2007年以来最高水准。去年12月联准会宣布升息0.5个百分点，已从先前4次更大幅度升息水准回落下来。

但穆迪的报告警告说，距离对抗通膨奏效，还早得很。

虽然需求面似乎正在减缓，供应瓶颈也有所缓解，但支出面却强于预期。这阻挠通膨以更快速度下降，并显示联准会停止升息脚步的「终点利率」（Terminal Rate）仍充满不确定性。（译者：纪锦玲）

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