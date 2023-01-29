采访艾米尼父亲被捕 伊朗记者：无庭审遭判刑2年

（法新社巴黎28日电） 伊朗记者马鲁菲安（Nazila Maroufian）在采访已故库德族女子艾米尼的父亲之后遭伊朗当局逮捕。她今天表示，她在没有法院庭审下被判刑2年。

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伊朗库德族22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年涉嫌违反当地严格的女性穿着规定被道德警察羁押，并于同年9月16日死亡。

法新社报导，位于挪威的库德族人权团体Hengaw先前通报说，来自艾米尼家乡库德斯坦省（Kurdistan）萨盖兹镇（Saqez）的记者马鲁菲安（Nazila Maroufian）去年10月下旬被捕，被关押在德黑兰的伊文（Evin）监狱。

马鲁菲安在社群媒体推特（Twitter）表示：「根据伊朗革命法院（Revolutionary Court）第26分院以法官阿夫沙尔（Afshar）为首的判决，我被处2年徒刑、罚款…及5年内不得出境。」

她说：「2年徒刑，缓刑5年。」

马鲁菲安说：「这个判决是在没有法院庭审的情况下做成，也没让我有辩护的机会。」又说她被控的罪名为「反政权文宣以及散布假新闻」。

马鲁菲安替新闻网站Ruydad 24工作，去年10月19日在新闻网站Mostaghel Online发表艾米尼父亲艾姆贾德（Amjad）受访文章，标题是「艾米尼父亲：他们在撒谎！」

Mostaghel网站后来将此文下架，但快取（cached）版本显示，艾米尼父亲否认女儿有任何潜在的健康问题。

艾米尼的家人主张，艾米尼是在警方羁押期间受到致命攻击。伊朗当局否认此一说法。艾米尼死后伊朗不断上演全国性抗议活动。

据估计，抗议活动爆发以来已约有80名记者被捕。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP