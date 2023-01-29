非裔男遭5警打死 美国曼菲斯永久解散涉事小组

（法新社曼菲斯28日电） 美国田纳西州曼菲斯（Memphis）5名员警暴力殴打一名非裔男子致死后，当局已解散涉事小组。

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此案震惊全美，也再度引发警察执法过当的讨论，尤其是2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察压颈致死一案世人仍记忆犹新。

尼科尔斯一案中，殴人的5名员警都是非裔，也都隶属于曼菲斯「天蝎」（SCORPION）小组。2021年11月成立的「天蝎」小组，是「恢复我们社区和平打击街头犯罪行动」（Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods）的英文字头缩写，这个小组志在降低犯罪热区的非法活动，手段之一便是在热区部署更多的警力。

然而，曼菲斯警局今天发布声明表示，「永久解散天蝎小组，符合所有人的最大利益」。

尼科尔斯的家人透过律师发布声明，对这一决定表达乐见之意，并说这「对尼科尔斯的惨死而言，是适当且符合比例原则的作法，对曼菲斯所有居民来说也是一个得体且公正的决定」。

「我们希望其他城市在不久的将来对其饱和的警察小组采取类似行动，开始在他们的社区中建立更多的信任。」

5名涉案警察已全数遭革职，并被控二级谋杀等罪名。

创立该小组的警察局长戴维斯（Cerelyn Davis）先前告诉美国有线电视新闻网（CNN）说，「天蝎」小组至少成立之初确实有发挥成效，在2021年凶杀案达破纪录的345起之后，2022年犯罪率有所下降，她说这一数字引发「社区强烈抗议」。

尽管2020年佛洛伊德案后全美疾呼警察改革，但根据「警察暴力地图」（Mapping Police Violence）网站数据，2022年美国警察暴力执法事件仍导致1186人死亡，创下10年来新高。

© 2023 AFP