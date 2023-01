非裔男遭5警打死 美国曼菲斯永久解散涉事小组

(法新社曼菲斯28日电) 美国田纳西州曼菲斯(Memphis)5名员警暴力殴打一名非裔男子致死后,当局已解散涉事小组。

此案震惊全美,也再度引发警察执法过当的讨论,尤其是2020年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察压颈致死一案世人仍记忆犹新。

尼科尔斯一案中,殴人的5名员警都是非裔,也都隶属于曼菲斯「天蝎」(SCORPION)小组。2021年11月成立的「天蝎」小组,是「恢复我们社区和平打击街头犯罪行动」(Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods)的英文字头缩写,这个小组志在降低犯罪热区的非法活动,手段之一便是在热区部署更多的警力。

然而,曼菲斯警局今天发布声明表示,「永久解散天蝎小组,符合所有人的最大利益」。

尼科尔斯的家人透过律师发布声明,对这一决定表达乐见之意,并说这「对尼科尔斯的惨死而言,是适当且符合比例原则的作法,对曼菲斯所有居民来说也是一个得体且公正的决定」。

「我们希望其他城市在不久的将来对其饱和的警察小组采取类似行动,开始在他们的社区中建立更多的信任。」

5名涉案警察已全数遭革职,并被控二级谋杀等罪名。

创立该小组的警察局长戴维斯(Cerelyn Davis)先前告诉美国有线电视新闻网(CNN)说,「天蝎」小组至少成立之初确实有发挥成效,在2021年凶杀案达破纪录的345起之后,2022年犯罪率有所下降,她说这一数字引发「社区强烈抗议」。

尽管2020年佛洛伊德案后全美疾呼警察改革,但根据「警察暴力地图」(Mapping Police Violence)网站数据,2022年美国警察暴力执法事件仍导致1186人死亡,创下10年来新高。

