麦卡锡将会拜登 讨论避免美国债务违约

（法新社华盛顿29日电） 美国联邦众议院新任议长麦卡锡表示，自己将于2月1日会晤美国总统拜登，商讨避免美国债务违约，并警告拜登必须重新衡量他拒绝考虑削减开支以换取调高债务上限的做法。

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共和党籍的麦卡锡（Kevin McCarthy）接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）访问说，「我想找出一种合理且负责任的方式来调高债务上限」，同时控制国会「失控的开支」。

这将是麦卡锡本月上旬获选为众议院议长以来与拜登（Joe Biden）的首次会谈。但拜登曾透露，他不会就此事进行磋商。 白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）最近指出，调高举债上限「是这个国家及其领导人避免经济混乱的义务。国会一直都这么做，而且总统期盼他们再度履行职责」。

美国财政部1月19日开始采取措施以避免政府债务违约，这些「非常措施」有助于降低已达31兆4000亿美元（约新台币954兆元）的未偿债务数额，但财政部警告，这些措施只在一段时间内有效，可能最多6个月。

共和党在去年期中选举后重新掌握众议院多数优势，并认为政府支出已攀升至无法维持的高点，要求民主党籍总统拜登同意删减开支。

© 2023 AFP