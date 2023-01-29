COVID-19警戒级别 世卫开会讨论

（法新社日内瓦28日电） 针对延烧进入第4年的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，是否仍应列在全球最高的警戒级别，世界卫生组织（WHO）紧急委员会召开会议讨论。

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世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）暗示疫情紧急阶段尚未结束，他除了直指染疫死亡人数激增，并警告说全球对这场危机的因应作为「依旧蹒跚」。

谭德塞在会议开始后向委员会开门见山地说：「疫情进入第4年，我们现在处境确实比1年前好，当时Omicron变异株将疫情推上另一波高峰，世卫每周获报的染疫死亡人数超过7万人。」

谭德塞表示，单周染疫死亡人数去年10月降到1万以下，但12月初再度升高，因为中国解除防疫限制措施导致染疫死亡人数再度冲上高峰。

他表示，上周获报的染疫死亡人数直逼4万，其中超过半数来自中国，且中国真正的死亡病例「绝对还要高出许多」。

这个小组针对疫情危机召开第14次会议。将近整整3年之前，鉴于COVID-19疫情开始散播至中国境外，世卫首度宣布COVID-19疫情构成「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC），也就是世卫最高等级公卫警报。

这个独立的委员会每3个月召开1次会议以讨论疫情，并向谭德塞提出报告，再由他决定是否维持COVID-19国际关注公共卫生紧急事件的警戒等级。

© 2023 AFP