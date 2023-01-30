为化解街头示威 秘鲁总统促国会提前今年内选举

（法新社利马29日电） 秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）今天再次呼吁，国会大选应提前到今年内举行，以结束为期数周的致命抗议活动，并表示否则她将寻求宪法改革来推动提前大选。

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去年12月时任秘鲁总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）因试图解散国会，以行政命令替代国会立法来统治国家，而遭国会罢黜，并在12月7日被捕。此后秘鲁几乎每天都有街头抗议，社会动荡下，国家陷入政治危机。

秘鲁监察员办公室表示，为期7周的示威活动，在安全部队与抗议群众冲突中，已有48人丧生，其中包括1名警察在内。

秘鲁动乱主要来自南部贫困乡村的原住民，他们视同乡卡斯蒂约为自己人，为了结束自身所遭遇的贫困、种族主义和不平等，他们要努力奋斗。

国会上个月原本同意，将选举由2026年提前到2024年4月举行。但群众示威仍未见缓和迹象，博鲁阿尔特如今要求国会选举应再提早至今年内举行。这项主张在昨天被国会拒绝。

国会在昨天早上结束的全院会议中，以45票赞成、65票反对和2票弃权，否决这项提案。

国会预定30日再召开会议，以讨论选举时间表。

博鲁阿尔特又说，如果国会议员拒绝将选举提前到今年举行，她将提案宪法改革，以便在10月进行第一轮投票，12月决选。

示威群众则要求博鲁阿尔特下台，并立即举行大选。卡斯蒂约的支持者封锁高速公路以示抗议，导致粮食、燃料与其他基本民生供应品短缺。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP