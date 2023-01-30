反圣婴气候模式影响 纽约客面临罕见「雪旱」

（法新社纽约30日电） 纽约的冬天经常让人联想到曼哈顿（Manhattan）时报广场（Times Square）和中央公园（Central Park）被白雪笼罩的画面。不过，今年的状况并非如此。

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法新社报导，截至昨天，纽约市仍未出现可测量降雪，这意味该市已打破50年来冬季最晚降雪的纪录。

与此同时，纽约市也即将刷新没有任何可测量降雪的连续天数纪录。

「白色季节」的消失让纽约人感到困惑。退休教师韩森（Anne Hansen）告诉法新社：「这真令人难过。基本上，我们不喜欢看到雪，但现在我们非常想念它。」

依照往年经验，被昵称「大苹果」（The Big Apple）的纽约市通常在12月中旬左右首度降雪。上一个冬季的初雪则在平安夜当天降临。

根据气象学家对纽约市可测量降雪的定义，中央公园的积雪量至少要达到0.1英寸。本月25日当地虽有些微降雪，但并未达到上述标准。

美国国家气象局（NWS）资料显示，昨天没有下雪，意味这是自1869年有纪录以来，纽约市民等待初雪最久的一次。在此之前，纽约市最晚出现可测量降雪的时间是在1月29日，这是1973年创下的纪录。

纽约也即将写下最长的连续无雪天数，目前的纪录是截至2020年12月15日的332天。

天气预报公司AccuWeather指出，昨天是「雪旱」（snow drought）的第326天。

NWS气象学家瓦兹（Nelson Vaz）告诉法新社，「这种（雪旱）现象极不寻常」，全球反圣婴（La Nina）天气模式是导致冷锋停留在较北方和西方地区的主因。

去年12月，邻近加拿大边境的纽约州水牛城（Buffalo）降雪达1公尺，造成至少39人死亡。

气象网站Weather.com的资料显示，就纽约市1月前25天的气温来看，只有1932年比2023年暖和。

纽约市从未出现整个冬季都没有可测量降雪的状况。

二月通常是降雪最多的月份，接下来大苹果可能很快就会变成一片银白世界。

© 2023 AFP