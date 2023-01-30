墨西哥北部夜店发生枪击案 酿8死5伤

（法新社墨西哥萨卡特卡斯29日综合外电报导）墨西哥警方今天表示，北部赫雷斯镇（Jerez）一家热闹夜店发生枪击事件，造成8人丧生、5人受伤。

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墨西哥安全署（Security Secretariat）报告指出，事发地点在位于萨卡特卡斯州（Zacatecas）的赫雷斯镇，事故发生在27日晚间到隔日，当时一群全副武装男子乘坐两辆车抵达，冲进夜店，开始乱枪扫射。

事故中6人当场死亡，另两人送医不治；截至今天为止，仍有5人因枪伤住院。

当地媒体报导，受害者包括夜店员工、演奏乐师及顾客。目击者说，夜店地板到处都是血，众人惊慌失措。

这家名为El Venadito的夜店位于赫雷斯镇中心，在萨卡特卡斯州首府萨卡特卡斯市西南方约60公里。

赫雷斯近年来受到一波暴力袭击，去年附近农村社区有数百居民被迫离开家园。

萨卡特卡斯州是毒品交易运往美国的要地，也引发两大贩毒集团哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）和西纳罗亚集团（Sinaloa Cartel）之间火拚。西纳罗亚为墨国最强大的毒枭集团。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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