布林肯抵中东行第2站以色列 为调停以巴冲突努力

（法新社特拉维夫30日电） 美国国务卿布林肯今天抵达以色列大城特拉维夫（Tel Aviv），准备展开会谈，呼吁让以色列与巴勒斯坦冲突的暴力情势升温局面能够缓和。他预计与以巴领袖分别会面。

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以色列是布林肯（Antony Blinken）为期3天中东访问行程的第2站。他今天稍早已在埃及首都开罗与埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及外交部长苏克里（Sameh Shoukry）会面。

以色列占领的东耶路撒冷27日才有一座犹太教堂外面发生攻击事件，造成7位平民死亡。事发前一天，以色列军方在占领的约旦河西岸（West Bank）发动数年来最致命的突袭行动，有10名巴勒斯坦人丧生。

布林肯稍早接受沙乌地阿拉伯新闻频道阿拉伯卫星电视台（Al Arabiya）访问时表示：「我们见到最近几天发生一些骇人的恐怖攻击，我们予以谴责并深感遗憾。」

他今天在开罗召开的记者会上，要求「各方让情势平静、缓和紧张」，并强调「努力达成两国方案（two-state solution）的重要性」。

以巴今天又爆发流血冲突。双方官员证实，以色列部队在约旦河西岸杀死了一名巴勒斯坦司机。根据以军说法，是这名驾驶先开车撞击一名以国士兵的腿部后加速逃离。

今年以来，以巴冲突已造成35名巴勒斯坦成人与儿童丧命，当中包括攻击者、武装战士及平民；以色列方面则有6位平民丧生，包括1名儿童，他们与1名乌克兰人都是死于27日犹太教堂外攻击事件。

布林肯预定先在以色列与2022年再度上台的总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会面；之后再前往约旦河西岸城市雷马拉（Ramallah），与巴勒斯坦领袖阿巴斯（Mahmud Abbas）举行会谈。

据巴勒斯坦官方通讯社瓦法社（Wafa）报导，阿巴斯昨晚已与美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）会面讨论「危险情势发展」。美国大使馆拒绝对法新社发表评论。

美国传统上在中东外交扮演领导角色。而与以色列有外交关系的埃及，长期以来则担任以巴冲突的调停者。

布林肯今天与埃及总统塞西及外长苏克里会晤后，美国国务院表示，布林肯因「埃及在促进区域稳定上扮演重要角色」而赞扬塞西，双方也「讨论到为缓和以巴紧张所作持续努力」。

© 2023 AFP