强生挺乌抗俄 称蒲亭曾威胁对他发动飞弹攻击

（法新社伦敦30日电） 挺乌克兰对抗俄罗斯的英国前首相强生（Boris Johnson）表示，俄军对乌国展开侵略前，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）曾威胁要对他发动飞弹攻击。

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根据英国广播公司（BBC）将于今天播出的新纪录片，俄罗斯去年2月24日侵略乌克兰前，打了一通显然带有威胁意味的电话给强生。

当时强生和其他西方国家领导人正赶往基辅，展现支持乌克兰的决心，并试图让罗斯打消攻击的念头。

强生称蒲亭一度威胁他说，「波瑞斯（强生的名字），我不想伤害你，但用飞弹的话，只需要1分钟」之类的话。

强生成了西方最支持乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的其中一人。

强生表示，在俄罗斯展开入侵前，他曾煞费苦心地告诉蒲亭，乌克兰要加入北大西洋公约组织（NATO）一事，不会很快发生，并警告他，一旦有任何侵略行动，俄罗斯边境上「北约（部队）只会更多，不会变少。」

强生说：「他说『波瑞斯，你说乌克兰短期内不会加入北约。什么叫短时间内？』然后我说『你应该很清楚，乌克兰在可预见的未来，是不会加入北约的。』」

针对用飞弹攻击的威胁，强生补充说：「我认为，从他轻松的语气和他一副超然的态度来看，他只是在配合我想与他协商的尝试。」

BBC纪录片描绘俄罗斯入侵乌克兰之前的几年里，蒲亭与西方国家之间的分歧日益扩大。

这部纪录片也描绘泽伦斯基在俄罗斯发动攻击前，试图让乌克兰加入北约的野心受挫后的反应。

他说：「如果你知道俄罗斯明天就会占领乌克兰，为什么不在今天就给我一些能对抗他们的东西。如果你无法给我，那你们自己去阻止他吧。」

© 2023 AFP