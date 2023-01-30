德国总理重申 不提供战机给乌克兰抗俄

（法新社柏林29日电） 乌克兰加强呼吁西方国家供应更多先进武器以协助击退俄罗斯军队侵略之际，德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天重申，德国不会提供战机给乌克兰。 历经数周激烈辩论和来自盟邦的持续施压，萧兹25日才刚同意向乌克兰运送14辆豹2式战车（Leopard 2），并允许其他欧洲国家提供他们的豹2式坦克。

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萧兹在接受「每日镜报」（Tagesspiegel）访问时表示：「我只能建议，不要在武器系统方面陷入持续的喊价战。」

萧兹决定批准提供豹2式战车时，美国也宣布将援助乌克兰31辆M1艾布兰坦克（M1 Abrams）。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）感谢柏林当局和华府的援助，但旋即强调乌克兰需要北大西洋公约组织（NATO）盟邦提供更多重型武器来抵御俄国军队，包括战机和长程飞弹。

萧兹则在访问中警告不要提高「战争逐步升级的风险」，莫斯科当局已经严厉谴责西方国家承诺提供主力战车给乌克兰的举动。

他说道：「北约与俄罗斯之间没有战争。我们不会允许这样的升级。」

萧兹还提到，继续跟俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）对话是「有必要的」。两人之间的上一次通话是在去年12月初进行。

© 2023 AFP