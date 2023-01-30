日本长野县雪崩 警寻获2男「心肺功能已经停止」

（法新社东京30日电） 日本中部长野县一处海拔约2100公尺的山坡地昨天下午发生雪崩，日本警方今天表示，已发现两名受困男子，据推测已经死亡。

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当局今天上午展开行动，搜索两名据报失踪的外国滑雪客，警方正努力确认寻获的两人是否就是失踪的外籍旅客。

警方表示，两人被发现时「心肺功能已经停止」。

雪崩事件发生在昨天下午2时30分左右，地点在白马乘鞍岳（Mount Hakuba Norikura）东侧。

事发之际，失踪的两人与另外11名滑雪客正在小谷村（Otari）栂池高原滑雪场（Tsugaike Mountain Resort）滑雪道外的偏僻地带滑雪。 警方说，至少5人遭雪崩袭击，其中3人已自行脱困，其他滑雪客也已安全下山。

过去几天在超强寒流侵袭下，广受海外游客喜爱的滑雪胜地长野与日本多处降下大雪，日本气象厅（Japan Meteorological Agency）对当地发布的雪崩和降雪警告至今尚未解除。 美国杂志Mountain Gazette报导，31岁的美国职业滑雪运动员史梅恩（Kyle Smaine）在这场雪崩中丧生。

史梅恩昨天在社群网站Instagram发布一段影片，画面显示他在滑雪道外滑雪，许多粉丝纷纷在下方留言处致哀。

史梅恩在贴文中写道：「这就是我在每年冬天回到日本的原因。令人难以置信的雪质、不间断的风暴以及非常有趣的地形，愈深入探索，似乎愈能体会它的美好。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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