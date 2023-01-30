日本长野雪崩 2外国滑雪客失踪警持续搜救

（法新社东京30日电） 日本中部长野县一处海拔约2100公尺的山坡地昨天下午发生雪崩，日本警方今天仍在搜寻两名外籍滑雪客的下落。

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雪崩事件发生在昨天下午2时30分左右，地点在白马乘鞍岳（Mount Hakuba Norikura）东侧。

警方告诉法新社，至少5人遭雪崩袭击，其中3人已自行下山，而目前仍受困的2人据报已失去意识。

警方表示，这群滑雪客当时人在小谷村（Otari）栂池高原滑雪场（Tsugaike Mountain Resort）滑雪道外的偏僻地带滑雪。 日本读卖新闻报导，雪崩发生时，有包括美国和加拿大籍的13名滑雪客偏离滑雪道。

长野是广受海外游客喜爱的滑雪胜地，过去几天在超强寒流侵袭下，与日本多处一样都降下大雪，日本气象厅（Japan Meteorological Agency）因此对当地发布雪崩和降雪警告，至今尚未解除。

警方表示，一支由12人组成的小组今天上午展开搜索，但因「天气恶劣」而无法派出直升机。

警方还说，至于失踪的两名滑雪客，「我们大致知道他们在哪里，但不晓得确切位置，因为昨天又累积了不少的雪」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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