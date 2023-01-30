澳放射性胶囊运送遗失 指甲般大小难寻如大海捞针

（法新社雪梨30日电） 一颗比人类指甲还小、但内含危险放射性物质的胶囊在西澳州运送过程中遗失后，专家警告民众若有看到千万别去摸，并说要找到这颗胶囊有如大海捞针。

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这颗银色胶囊仅8厘米乘6厘米大，这个月12日自西澳州纽曼（Newman）装箱上车，送往1400公里以南的首府伯斯（Perth）郊区马拉加（Malaga）。这段路程比法国巴黎至西班牙马德里还要远。

这颗放射性胶囊是采矿业测量铁矿石密度仪器的一部分。

然而，运送过程一路颠簸似乎导致装载仪器的箱子受损、箱内仪器螺丝松脱不见，而胶囊从螺丝孔中掉落失踪。

收件人员16日收到包裹，却直到25日才开箱，这才发现仪器「四分五裂」，安全螺丝少了好几颗，且放射性胶囊不翼而飞，当天旋即通知州警。

西澳州卫生首长罗伯森（Andrew Robertson）27日首度向民众示警时说：「胶囊如果跟你距离够近、时间够久，恐怕会引发所谓的急性放射线症候群（acute radiation sickness）。」

有关当局建议民众与胶囊保持至少5公尺的距离。

雪梨大学（University of Sydney）以及皇家北岸医院（Royal North Shore Hospital）的医学影像教授贝里（Dale Bailey）表示，要找到这颗胶囊恐非易事，「考量路线长度，找到它将有如大海捞针」。

© 2023 AFP