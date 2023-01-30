艾尔段称土耳其可能先准芬兰入北约 不让瑞典同时加入

（法新社伊斯坦堡29日电） 土耳其总统艾尔段今天首度表示，土耳其可能会同意先让芬兰加入北大西洋公约组织（NATO），而不让瑞典同时加入。

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艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在今天播出的电视演说中表示：「必要的话，我们对于芬兰（申请加入北约）可能会给不同的反应，瑞典届时会很震惊。不过芬兰切记不要犯下与瑞典一样的错误。」

他也重申，他要求瑞典按照土耳其提供的名单交出恐怖主义嫌犯，「如果真的想加入北约，你们将会把这些恐怖分子交给我们」。

瑞典和芬兰去年在俄罗斯入侵乌克兰后申请加入北约，需要经过北约所有会员国同意。目前仅土耳其和匈牙利国会尚未批准。匈牙利国会可望于2月表决通过。

瑞典境内的库德族人比芬兰多，与土耳其的龃龉也更严重。

土耳其认为，瑞典窝藏非法组织库德工人党（PKK）激进分子；库德工人党自1984年起就与土耳其展开对抗，被土耳其和西方盟友视为恐怖组织。

艾尔段上周批评瑞典纵容抗议人士在土耳其驻斯德哥尔摩大使馆附近示威，并且焚烧可兰经。土耳其随后宣布，暂停和瑞典及芬兰商讨有关他们加入北约的会谈。

© 2023 AFP