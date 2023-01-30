英国颁布新措施 加速驱逐外籍罪犯

（法新社伦敦30日电） 一些自称是「现代奴役」受害者，寻求法律保护的外籍罪犯，成为英国的眼中钉，该国政府今天颁布新措施，要加速驱逐外籍罪犯。

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英国政府以一个因性侵被定罪的个案为例，指出英国内政部决定将此人驱逐出境，但他对此提出上诉，声称他是人口贩运犯罪集团的受害者。

英国内政部表示，这名男子在上诉期间被保释，而且又犯下性侵案，并持续留在英国。

英国内政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）在声明中说：「由于制度被公然滥用，真正的现代奴役受害者可能须等更长的时间才能获得他们所需的保护，这完全不公平。」

布瑞弗曼说：「经调整的措施生效，将意味着若你犯了罪，我们有权拒绝保护你，且能将你踢出我们国家。」

新的「国籍与边境法」（Nationality and Borders Act）措施生效，代表未来英国内政部审理个案的官员，可以要求有关人员就「现代奴役」提出证据，而非仅依赖受害者的说词。

这可能包括慈善团体人员或曾协助救援受害者的警察所提供的证据。

但这些变动招致人权团体批评，认为这削弱了对真正受害者的保护。布瑞弗曼先前曾提议，将横越英吉利海峡到英国的非法移民送到卢安达安置，但这个计画已在法院被挡下。

英国国家打击犯罪局（National Crime Agency）去年11月报告说，阿尔巴尼亚犯罪集团操弄「全国转介机制」（National Referral Mechanism, NRM）情况尤其严重。此机制在新法下持续进行改革。

「全国转介机制」是在2009年设立，目的是协助保护人口贩运受害者。此机制用以确认受害者，并将他们转介到英国政府机构，确保他们获得适当的支援。

英国国家打击犯罪局的报告说，有人教导阿尔巴尼亚移民若被发现在大麻田工作或从事其他犯罪事业，要自称是现代奴役的受害者，并申请「全国转介机制」帮忙。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）去年12月宣布与阿尔巴尼亚达成新协议，以遏阻非法移民从欧洲大陆搭船横渡英吉利海峡到英国。

布瑞弗曼在今天声明中说：「我们必须阻止人们利用我们的移民和庇护法。」

「我个人下定决心要打击那些滥用英国的慷慨、愚弄英国的人。」

© 2023 AFP