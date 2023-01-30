走过潜舰风波 法国澳洲加紧修补关系

（法新社巴黎29日电） 坎培拉终止大型潜舰合约、让巴黎当局跳脚事件过了16个月后，澳洲和法国部长明天将会面，设法修补关系。

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2021年9月，时任澳洲总理莫里森（Scott Morrison）突然撕毁让法国建造12艘攻击型（Attack-class）柴油动力潜舰合约，并宣布向美国或英国购买核动力潜舰，导致澳法两国产生嫌隙。

澳法两国关系因此倒退，甚至威胁到欧洲联盟（EU）与澳洲的贸易协定，但自澳洲新总理艾班尼斯（Anthony Albanese）上台，矢言修补与法国的关系后，双方开始重修旧好。

法国外交部发言人勒让德尔（Anne Claire Legendre）说，法国外交部长柯隆纳（Catherine Colonna）和国防部长勒克努（Sebastien Lecornu），明天将在巴黎会晤澳洲外长黄英贤（Penny Wong）和澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles），接续艾班尼斯去年7月访法带来的「正面能量」。

由于拥有包括新喀里多尼亚岛（New Caledonia）和法属玻里尼西亚（French Polynesia）在内的海外领土，法国自认是太平洋大国。观察家表示，与坎培拉建立更好关系，将有助法国在太平洋发挥影响力。

© 2023 AFP