为续留美国 巴西前总统波索纳洛申请新签证

（法新社迈阿密30日电） 巴西极右派前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的律师今天表示，波索纳洛正在寻求取得为期6个月的签证，以便能留在美国。

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波索纳洛正在为数以千计支持者本月8日闯进国会大厦、总统府和最高法院，企图阻止鲁拉（Luiz Inácio Lula da Silva）重登总统大位一事接受调查。

波索纳洛去年在巴西总统决选败给鲁拉，但从未承认败选，并于12月30日卸任前2天远走美国佛州，拒绝参加鲁拉元旦的就职典礼。

据了解，波索纳洛是以核发给国家元首、外交官和其他政府官员的签证赴美，随着他已不再从事公务，这项签证将于明天到期。

总部位于加州的律师事务所AG Immigration Group表示，为了能继续留在美国，波索纳洛已经申请了为期6个月的签证。

在此之前，波索纳洛曾告诉美国有线电视新闻网巴西频道（CNN Brasil），他打算在1月结束前返回巴西，也考虑为健康因素提前离开美国。

波索纳洛2018年竞选时遇刺腹部受伤，这场暗杀未遂让他一直为相关后遗症所苦，并在滞留佛州期间住院治疗。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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