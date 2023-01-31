乌克兰祭出境禁令 高官及国会议员全适用

（法新社基辅30日电） 为杜绝收贿等丑闻动摇西方支持，乌克兰当局今天宣布，在俄乌战争期间，包括女性在内的高级公务员及国会议员如非公务或少数例外情形，将一律禁止出境。

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乌克兰国家边防局（State Border Guard Service）发言人狄姆钦科（Andriy Demchenko）今天告诉法新社，这项上周通过的新规定已经生效，「现在他们只能因公务需求出境」。

新规定实施前，乌克兰才因一连串贪腐指控而产生人事异动。多名官员遭控在战争期间出国度假，乌克兰副检察长席孟能柯（Oleksiy Symonenko）也因带着家人前往西班牙马贝雅（Marbella）度假而辞官。

狄姆钦科表示，根据新规定，高阶官员只有在探视子女、接受医疗处置或替亲人奔丧时才得以出境。

女性公务员及地方官员同样适用出境禁令。

乌克兰国会议员吉拉成柯（Iryna Gerashchenko）谴责这规定根本是「民粹主义的决定」，强调地方官员约1万5000名是女性，且有部分为志工。

吉拉成柯在脸书（Facebook）上表示：「起初，当局呼吁所有有能力的人带着孩子们离开过冬，现在他们都不许离开了…当局持续采取这些与对抗暴行无关的轻率措施。」

自从俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日宣布挥师乌克兰，乌克兰役龄男子就被命令留在国内，仅少数例外情形可出境。

© 2023 AFP