巴基斯坦清真寺爆炸增至95死221伤

（法新社巴基斯坦白夏瓦31日电） 巴基斯坦西北部白夏瓦市警察总部内清真寺遭到自杀炸弹客攻击，死亡人数已增至95人，并有逾221人受伤。市警局长伊加兹汗今天指出，这是一起有针对性的报复攻击。

广告 继续浏览后续

开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省长阿扎姆汗（Muhammad Azam Khan）证实，这起爆炸造成的死亡人数已经来到95人、超过221人受伤。

倾倒墙面和坍塌屋顶残骸下仍有罹难者遗体被拉出，搜救人员使用探测仪器试图找寻可能的生还者。

昨天下午开柏普赫图赫瓦省首府白夏瓦市（Peshawar）警察总部的爆炸把一整面墙和几乎整座屋顶炸毁，瓦砾碎屑喷击现场警察。事发当时有300到400名警员聚集警察总部院区的清真寺进行礼拜。

白夏瓦市警察局长伊加兹汗（Muhammad Ijaz Khan）告诉法新社：「我们身处打击激进分子行动的最前线，因此成为目标。目的是要挫折我们作为执法力量的士气。」

开柏普赫图赫瓦省警察首长安萨里（Moazzam Jah Ansari）告诉记者，一名炸弹客假扮成访客进入清真寺，身上一共带了10到12公斤的「爆炸材料」。

他表示，这次事件可能是一个过去曾经断断续续附随于巴基斯坦塔利班运动（Pakistani Taliban）的激进组织所为。

白夏瓦��警察总部是情报和反恐部门所在，当局正就全��戒备最森严地区之一为何发生如此重大安全违失展开调查。

© 2023 AFP