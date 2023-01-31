巴基斯坦清真寺爆炸案增至100死 白宫强烈谴责

（法新社巴基斯坦白夏瓦／华盛顿31日电） 巴基斯坦西北部白夏瓦市警察总部内清真寺遭到自杀炸弹客攻击，死亡人数已增至100人，白宫今天「强烈谴责这起道德上令人无法接受的恐怖攻击」。

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美国国家安全会议（National Security Council）发言人华森（Adrienne Watson）表示：「恐怖主义是站不住脚的，锁定参加礼拜的人在道德上令人无法接受。美国准备在重建与复原上支持巴基斯坦。」

巴基斯坦内政部长萨努拉（Rana Sanaullah）告诉国会，死者包括97名警察和3名平民，伤者仍有27人情况危急。

白夏瓦��警察总部是情报和反恐部门所在，当局正就全��戒备最森严之一的地区为何出现如此重大安全漏洞展开调查。

白夏瓦市警局长伊加兹汗（Muhammad Ijaz Khan）今天指出，这是一起有针对性的报复攻击。

昨天下午开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）首府白夏瓦市（Peshawar）警察总部的爆炸，把一整面墙和几乎整个屋顶炸毁，瓦砾碎屑喷击现场警察。事发当时有300到400名警员聚集警察总部院区的清真寺礼拜。

伊加兹汗告诉法新社：「我们身处打击好战分子行动的最前线，因此成为目标。目的是要打击我们作为执法力量的士气。」

开柏普赫图赫瓦省警察首长安萨里（Moazzam Jah Ansari）告诉记者，一名炸弹客假扮成访客进入清真寺，身上一共带了10到12公斤的「爆裂物」。

他表示，这次事件可能是一个过去曾经断断续续附随于巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）的好战组织所为。

激进组织「巴基斯坦塔利班」则发表声明，否认犯案。去年11月，巴基斯坦塔利班结束对政府部队停火，此后巴国好战分子攻击数量大增。此案是近年来安全部队伤亡最惨重的攻击之一。（译者：陈政一）

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