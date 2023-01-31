巴基斯坦清真寺爆炸案 增至83死逾150伤

（法新社白夏瓦31日电） 巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）警察总部区域内的一座清真寺遭遇自杀炸弹客攻击，造成83人丧命与150多人受伤，今天仍有遗体自瓦砾堆中拉出。

广告 继续浏览后续

这起锁定警察的攻击是在昨天下午礼拜期间发生于开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省会白夏瓦，白夏瓦靠近与阿富汗交界的边界地区，此区的好战气氛持续升高。

遭遇自杀炸弹案攻击后，这座清真寺的墙壁与屋顶塌陷，救援人员在瓦砾堆中搜寻生还者，连夜至少拉出9具遗体。

救援组织1122发言人费齐（Bilal Ahmad Faizi）向法新社表示：「今天早上，我们将移除最后一块塌陷的屋顶，如此一来，我们才能找到更多遗体，但我们不认为有希望能找到任何生还者。」

白夏瓦主要医院的发言人艾西姆汗（Muhammad Asim Khan）告诉法新社，有83人丧命，随着更多遗体运到医院，死亡人数不断攀升。

至少有20名丧命的警察在祈祷仪式后下葬，现场有覆盖巴基斯坦国旗的成排棺材。

幸存的警察阿里（Shahid Ali）说，伊玛目开始祷告没几秒钟，清真寺就发生爆炸。

47岁的阿里跟法新社说：「我看到黑色浓烟直窜天际，我为了保命跑到外面。」

巴基斯坦安全情势恶化，目前尚无团体承认犯案。

白夏瓦的警察总部是白夏瓦戒备最森严的地区之一，情报与反恐机构都设在此处，隔壁设有区域秘书处。

发生清真寺爆炸案后，巴基斯坦各省宣布处于高度警戒状态，政府设置检查站并加强部署维安部队，而在首都伊斯兰马巴德（Islamabad），有狙击手部署在建筑上方与城市入口点。

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）说：「恐怖分子将目标锁定履行保卫巴基斯坦职责的人员，想藉此制造恐惧。」

© 2023 AFP