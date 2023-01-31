战火延烧 诺贝尔和平奖提名名单仍围绕乌克兰战争

（法新社奥斯陆31日电） 2023年诺贝尔和平奖候选人提名今天截止，名单中的知名人士从北大西洋公约组织（NATO）秘书长到乌克兰总统等，显示乌克兰战争仍占据主导地位。

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根据挪威诺贝尔委员会规定，送交委员会的候选人名单至少会保密50年。不过，有资格提名者，包括各国前任获奖者、议员和内阁官员，以及部分大学教授，皆可不受限制地透露自己提名的人选或组织。

截至目前，公开揭露的多数名字都与乌克兰境内持续近1年的冲突相关，否则就是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的反对者。

专家警告，尽管乌克兰战争仍是全球焦点，诺贝尔委员会的5名成员10月宣布今年的和平奖得主时，还是可能反其道而行，甚至让得奖者从缺，这种情况过去曾发生过多次。

挪威绿党议员柏格（Lan Marie Berg）今天透露，她已提名瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg），以及同样关注气候议题的乌干达环保人士纳卡特（Vanessa Nakate）。据信童贝里已连续多年出现在候选人名单上。

另名候选人是土耳其总统艾尔段（Tayyip Erdogan），由巴基斯坦国会上议院议长提名，以表彰他为解决乌克兰危机的「不懈」努力。

俄军去年2月入侵乌克兰后不久，挪威右翼民粹政党进步党（Progress Party）国会议员泰布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）就在脸书发文暗示，他将提名乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）角逐和平奖。

泰布林吉加德还推荐同为挪威人的北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）。他说，史托腾柏格身为北约秘书长，「在联盟困难时期的模范工作表现值得获奖」。

其他获提名人士包括正在狱中服刑的俄国反对派政治人物纳瓦尼（Alexei Navalny），以及同样身陷囹圄的俄国记者兼政治活动家卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）。

此前，连续2年的诺贝尔和平奖都被解读为对蒲亭的直接批判。

不过，奥斯陆和平研究中心（PRIO）主任厄尔德尔（Henrik Urdal）表示，鉴于存在「欧洲中心主义」（Eurocentric）的疑虑，诺贝尔委员会不太可能在2023年第3度向蒲亭开炮。

他告诉法新社：「去年，委员会很难将焦点放在其他地方，因为乌克兰冲突如此重要，也占据主导地位。不过，也有必要让人们关注世界其他区域的国际问题。」

每年都有数百人获提名角逐诺贝尔和平奖。2022年，共有343名候选人获提名。

© 2023 AFP