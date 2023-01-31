法国东部13岁男童轻生 母亲：因同性恋遭霸凌

（法新社巴黎30日电） 法国东部本月有一名13岁男童上吊自尽身亡，男童的母亲今天说，她认为她的儿子会自杀是因为遭受同学的恐同霸凌。

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35岁的塞维琳（Severine）在艾皮纳（Epinal）向媒体表示：「我觉得霸凌是导致他自杀的因素。」

她的儿子鲁卡斯（Lucas）1月初上吊轻生，检方称，鲁卡斯因「同性恋」倾向在学校「遭受同侪霸凌数个月」。

地区检察官拿翁（Frederic Nahon）今天说，这所中学有4名13岁男孩因涉及霸凌导致男童自杀而将受审。

社群媒体出现威胁被告的贴文后，鲁卡斯的母亲塞维琳今天说，「他们仍是孩子」，应该「受到保护」。

塞维琳哽咽地说，「我当然恨他们」，因为他们「恶劣地对待他」，「我的儿子已经不在我们身边」。

塞维琳说，她希望涉嫌霸凌的学生出庭后能好好反省，改变自己的行径，她说她打算亲自前往各大校园，告诫大家不要骚扰同学。

塞维琳还说，「他们应该跟我们一起」，向大家解释欺负别人造成的后果，「这是为他们好」。

检方27日表示，其他孩子「仅承认曾多次取笑他们的同学」，而不承认蓄意霸凌。

但亲近鲁卡斯的人说，鲁卡斯在戈尔贝镇（Golbey）的学校遭恐同同学嘲笑与羞辱。鲁卡斯曾在日记本中写过他想自杀。

霸凌他的4名同学分别为两名男孩与两名女孩，他们因为接受讯问遭到拘留，之后获释，接着将在专为儿童设置的特殊法庭中受审。

由于没有通报未成年者遭到不当对待，有关当局正在对数名身分不明的人士展开另一起调查。11120131

自杀警语：珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路；若需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」、张老师服务专线「1980」或卫福部安心专线「1925」。

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