波兰少女遭性侵怀孕堕胎碰壁 引发修法呼声

（法新社华沙30日电） 波兰一名有心智障碍的14岁少女因遭性侵而怀孕，为求合法堕胎处处碰壁。卫生部长尼泽斯基（Adam Niedzielski）今天说，此事「令人无法接受」。

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最早披露此案的女权团体Federa表示，这名少女遭叔叔性侵后，不知道自己怀了孕，直到婶婶发现事情经过，想帮她争取堕胎。

但波兰东部数所医院的医师以所谓「良心条款」为由，不愿执行终止妊娠的程序；依据这项条款，医师若觉得堕胎违反他们的信仰，可拒绝执行。

在Federa介入后，当事少女终于在华沙堕了胎。Federa说：「再怎么形容这种令人作呕的行为都不为过…但对我们而言，最重要的是帮助这个女孩。」

此案引发要求波兰政府放宽堕胎相关法律的新一波呼声；波兰主要信仰天主教，是堕胎法律最严格的欧洲国家之一。

尼泽斯基对记者说：「此案令我们深感震惊，我们在这里的回应毫不含糊。」

波兰于2021年起几乎完全禁止堕胎，只有性侵怀孕或母体生命健康受到威胁时，才能合法堕胎。但从这起案子可以看出，在波兰，有时连争取合法堕胎都很困难。

此案促使在野政治人物呼吁修法。左翼国会议员柯杜拉（Katarzyna Kotula）说：「良心条款是野蛮且不人道的法律…应该废除。」

中间偏左派的国会议员诺瓦茨卡（Barbara Nowacka）说，反对派议员将草拟法案，限制医师援引良心条款。

政府监察员维奥塞克（Marcin Wiacek）说，此案显示法律制度有缺失，应告知当事少女有哪些医院愿意执行堕胎程序。

波兰最高法院2020年底同意右翼政府的意见，裁定因胎儿缺陷而堕胎，属于违宪行为，此后堕胎议题就成了政治战场之一。

© 2023 AFP