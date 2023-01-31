犹太后代要求归还大师画作 古根汉美术馆斥无根据

（法新社纽约30日电） 德国一对犹太人夫妇1938年逃离纳粹德国时，卖掉一幅西班牙大师毕卡索的画作来筹钱，如今两人的后代要求古根汉美术馆归还这幅画，馆方表示这样的说法毫无根据，主张自己是画作合法所有人。

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艾德勒（Karl Adler）和罗西（Rosi Adler）夫妇后代对美国纽约古根汉美术馆（Guggenheim Museum）提出告诉；这幅1904年油画作品「烫衣服的女人」（Woman Ironing）从1978年开始便在此展出。

诉讼称艾德勒于1916年在慕尼黑（Munich）向犹太画廊老板谭豪瑟（Heinrich Thannhauser）买下这幅画，后来，为了取得欧洲国家的短期签证，艾德勒夫妇于1938年10月将「烫衣服的女人」卖给谭豪瑟的儿子贾斯汀（Justin），当时贾斯汀已离开德国前往巴黎。

古根汉美术馆则驳斥原告的说法「毫无根据」，本案似乎将进入民事审判。

古根汉美术馆表示，诉状「明显没有承认」馆方在取得所有权之前联系过艾德勒的儿子，并透过声明表示：「（他）并未对这幅画或画作卖给贾斯汀一事提出任何顾虑。」

艾德勒另一个孩子的孙子班尼森（Thomas Bennigson）在2014年得知他的祖母可能曾经拥有这幅画。根据诉状，他的律师多年来致函古根汉美术馆，2021年6月要求归还画作。

班尼森是根据美国「大屠杀掠夺艺术品归还法」（Holocaust Expropriated Art Recovery Act）提告，与其他远亲、数个犹太组织和非营利组织列为共同原告。这项2016年通过的法律让受到纳粹迫害的受害者及后代有机会取回被纳粹没收的艺术品。

美术馆指出，馆方「极度严肃看待」所有物归还请求权，但坚称自己是「合法所有人」。

© 2023 AFP