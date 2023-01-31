研究：COVID-19造成孩童学习损失 恐酿世代问题

（法新社巴黎30日电） 研究人员今天警告，在COVID-19疫情初期，学童在学习方面蒙受严重损失，相当于全年少掉超过1/3的学习，而且迄今仍未赶上，对「这个世代来说是一个真正的问题」。

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法新社报导，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成史上最大的教育中断之一，全世界95%的学生受到学校关闭的影响，线上教学变得更加普遍。

为了解这种大变动对学生影响的程度，一个欧洲团队对这个主题进行迄今最大规模的研究回顾。

他们分析从2020年3月到2022年8月期间发表的42项研究，涉及15个国家，包括几个欧洲和南美洲国家以及美国、南非和澳洲。

研究发现，在这段期间，年龄5岁至18岁之间学童的学习损失，相当于正常时期全年教育的35%。

根据这份「自然人类行为」期刊（Nature Human Behaviour）的研究，来自弱势背景的儿童受到的影响尤其严重，较贫穷国家的儿童也是如此。

这项研究的主要作者、法国巴黎政治学院（Sciences Po University）研究员贝特豪瑟（Bastian Betthauser）说：「学习危机是一种攸关公平的危机。」

研究人员还发现，数学的「学习不足」情况比阅读严重。

贝特豪瑟在记者会上说：「这可能是由于和数学练习相比，父母更能帮助他们的孩子阅读。」

大多数学习障碍是在COVID-19开始流行之初学校关闭期间出现的。

研究中说，儿童、家长、学校和政府的努力可能防止进一步的学习损失，但并没有弥补已经失去的学习。

他说：「对于在学校经历过疫情大流行的这一代人来说，这有可能成为一个真正的问题。」

研究人员呼吁各国政府采取政策措施，帮助这一代人弥补学习损失。（译者：林沂锋/核稿：陈正健）

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