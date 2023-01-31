缅甸军政府筹办大选 恐引发更多流血事件

（法新社曼谷31日电） 一场政变让民主实验夭折2年后，缅甸军方正计划举行选举。分析家警告，随着反对军政府统治的情绪高涨，此举恐引发更多流血事件。

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观察家还说，在目前的情况下，筹备中的大选不可能自由公平。分析人士更形容，大选只是为了合理化军政府掌权的一场「表演」。

缅甸上次在2020年11月举行的大选，由民主领袖翁山苏姬所属政党大获全胜。当时传出大选舞弊的指控，成了军队在2021年2月1日夺权的藉口。

舞弊说法从未获得证实，但军方仍趁夜逮捕了翁山苏姬和其他高级文职领袖。

随着反对声浪消退，加上军政府得到亲密盟友俄罗斯和中国默许支持，军方预料今年稍晚将举行新选举。根据宪法，不会迟于8月。

但由于从边境丛林到传统兵源大本营的平原区抵抗势力四起，各地民众不太可能前去投票，如果他们真投了票，还可能会有遭报复的风险。

在与泰国接壤的丛林中，数十个人民防卫部队（People's Defense Force）正在与军政府作战。成员之一林林（Lin Lin, 译音）誓言，选举不影响他们把军方赶出缅甸政治的使命，他告诉法新社：「我们会紧握武器，直到拥有民选政府为止。」

军政府实施的紧急状态将于1月底到期，根据宪法，之后政府必须举行新的选举。

军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）政府尚未订定大选日期，但上周要求各党派在2个月内登记参选。

然而缅甸籍的澳洲科廷大学（Curtin University）国际企业专家慧慧�浚�Htwe Htwe Thein）表示，缅甸许多地区可能无法投票。

她说：「在他们控制的地区，民众可能被强迫投票，还要投给军政府相关党派。」

「民众自然会认为自己被监视，没投票或投票反对军政府可能被惩罚。」

独立分析家马迪森（David Mathieson）告诉法新社：「这些不会是真正的选举，只会是丑陋的表演，用来合理化（军政府）政变时宣称2020年大选贪赃舞弊的主张。」

© 2023 AFP