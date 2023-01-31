菲律宾洋葱价格狂飙比肉贵 农民抢收变现

（法新社菲律宾彭加本31日电） 菲律宾洋葱近来价格飙涨，一个月内翻了2倍多，甚至超过每日最低工资，罕见的高价让产地农民等不及洋葱完全成熟，就赶着抢收变现。

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菲律宾的洋葱价格近几个月来持续飙升，在马尼拉超市的贩售价格来到每公斤800披索（约15美元、新台币440元）的天价，甚至比鸡肉或猪肉还贵。

有些餐厅迫不得已把洋葱从食材中剔除，许多饱受14年来最严重通膨所苦的菲律宾家庭早就不吃洋葱。

菲律宾政府为满足国内需求，并将洋葱批发价压至200披索以下，已批准进口2万1000吨洋葱，同时也面临各界要求取缔疑似囤货商家的呼声。

然而洋葱价格依旧居高不下，许多洋葱农纷纷提早采收，以赶上这次发财机会。

37岁的洋葱农安杰利斯（Luis Angeles）说，「现在发生的事情前所未见，洋葱价格第一次飙到这种水准」。在位于菲律宾北部、有「洋葱首都」之称的邦加本（Bongabon），安杰利斯的工人正从土壤中拔起发育未完全的红、白球茎。

安杰利斯上月开始采收洋葱时，每公斤价格是250披索。但等到他的洋葱抵达马尼拉超市的货架上时，价格已经翻了2倍多，甚至超过每日最低工资。

56岁的罗萨（Candy Roasa）说：「我告诉我的家人，我们闻一闻洋葱就好了，不要吃。」她走过一家马尼拉的超市，看到一个仅有孩童拳头大小的洋葱竟要价80披索（约新台币44元）。

社群媒体上充斥有关洋葱的梗图，这种朴实蔬菜在贫困的菲律宾俨然已经成为富裕的象徵。有一名新娘甚至以洋葱花作为新娘捧花，取代一般花卉。

菲律宾航空（Philippine Airlines）机组人员最近从中东飞往菲律宾时，还尝试偷渡几袋洋葱，在马尼拉的机场被抓包。

这并非菲律宾第一次缺乏基本物资引发价格飙涨，糖、盐和米过去都曾引发价格之乱。

农作物歉收、成本高昂、对灌溉和机械投资不足、缺乏冷藏设备、农场通往市场的道路不便，以及受到台风侵袭摧毁农作物，长期以来影响菲律宾农业。

虫害爆发，以及自从去年俄罗斯入侵乌克兰引发的石油和肥料价格飙涨，都令农民处境雪上加霜。

尽管菲律宾政府承诺提高国内粮食产量，但愈来愈成长的人口仍严重仰赖进口粮食，关税却又助长了通货膨胀。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）兼任农业部长，以彻底改革停滞不前的农业。菲律宾农业人口逼近1/4，却仅贡献国内生产毛额（GDP）的10%。

根据官方数据，菲律宾每人平均一年吃掉2.34公斤洋葱，理论上来说，菲律宾的洋葱产量能够自给自足。

然而，热带气候下怕雨的洋葱仅能一年一获，洋葱库存在下次收成前早被消耗殆尽。而近来COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施解禁，民众恢复庆祝享受美食的节日，以及阖家团圆的耶诞节，进一步促使洋葱需求飙升。

前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）时期农业部长达尔（William Dar）说，如果现任政府早在去年8月启动进口，就可以避免现在的短缺窘境。

他告诉菲律宾最大广播电视公司ABS-CBN，「这就是计画不周的后果」。

© 2023 AFP