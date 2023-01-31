AI工具沦深伪帮凶 乡民假借名人声音骂脏话

（法新社巴黎30日电） 英国人工智慧（AI）公司Eleven Labs的音讯工具被人用来仿制名人的声音、让他们说一些种族歧视和恐同字眼后，公司今天表示，正在检讨自身「防护措施」。

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Eleven Labs推文称，公司度过一个「疯狂周末」，并坦承在公布这款工具的试用版几天后，就发现「愈来愈多仿制声音的滥用案例」。

Eleven Labs未提供这些案例的细节，但它表示，网路论坛4chan涌入假借名人声音来骂种族、性别歧视和恐同字眼的深度伪造（deepfake）之作。

许多贴文都提到Eleven Labs，一些用户宣称已被这家公司禁绝，另一些人则提供这款工具的试用版连结。

4chan论坛充斥冒犯他人的笑话而恶名昭彰。被论坛用户盗用声音的名人包括「哈利波特」（Harry Potter） 电影的影星们，以及电影导演昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）、乔治卢卡斯（George Lucas）等人。

Eleven labs号称自家声音仿制技术具备潜力，「可革新多种产业的内容制造、表达和互动方式」。

Eleven labs曾制作一段宣传影片，内容仿制其他名人的声音来替影星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）配音。

Eleven labs今天推文称自家技术「绝大多数被用于正向用途」，但仍需要「额外防护措施」，考量中的选项包括手动核对每个仿制要求，或是让帐户认证措施变得更严格。

© 2023 AFP