万那杜东埃皮火山喷发 烟柱冲天

（法新社万那杜维拉港1日电） 太平洋岛国万那杜外海海底的东埃皮火山今天喷发，火山灰形成巨大烟柱上冲百公尺天际，当局警告船只和飞机避开附近地区。

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首都维拉港（Port Vila）以北68公里的东埃皮火山（East Epi）处于「轻微动荡」状态，为5级火山喷发预警中的初级，火山灰已腾空喷飞。

万那杜气象与地质灾害部（Vanuatu Meteorology and Geohazards Department）高阶官员威廉（Ricardo William）告诉法新社：「由于喷发持续，我们要求当地民众提防任何强烈爆发。」

当地通报出现水蒸气后，这座海底火山于当地时间今天清晨开始喷出火山灰，高度达到100公尺。

当地政府官员狄克（Philip Dick）表示，除了火山所在地点清晨可以看到上冲烟雾，地面也会震动。他说：「然后就开始爆发了，附近村庄空气中都出现难闻的硫磺味。」

万那杜位在太平洋火环带（Ring of Fire）上，火山和地震活动频繁，最大岛屿桑托岛（Espiritu Santo）外海1月初曾经发生规模7.0强震。

© 2023 AFP