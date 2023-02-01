不满美中绿能补贴方案 欧盟将公布因应计画

（法新社布鲁塞尔1日电） 不满美国绿能补贴方案及来自中国不公平竞争威胁到欧洲产业，欧盟预计今天公布因应计画，扶植欧洲绿能产业。欧盟领导人下周将于布鲁塞尔举行的峰会中讨论提案内容。

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美国去年通过具指标意义的「降低通膨法」（IRA），将补助3700亿美元促进美国能源转型，其中包括对美国制造的电动车与电池祭出减税优惠，令欧洲业者大感不满。

该法部分内容将为「支持国货」的美国电动车买家提供相当大的优惠，令欧盟国家感到不安。

由于欧盟各国意见分歧，欧盟执委会（European Commission）拟定相关因应措施时，既要思考如何维护欧盟企业的最佳利益，又要避免引发贸易战。

法国等国家呼吁扩大国家补助规定，但另有部分国家认为这样只对较富裕的国家有利并分裂欧盟市场，因为财力较弱的国家无法向企业挹注大笔资金。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）先前提议新成立的欧洲主权基金，遭到丹麦、芬兰等部分成员国反对，成为争议重点之一，这些国家反对透过花钱或增加借贷的方式解决问题。

据法新社看到的草案，欧洲主权基金的想法很快将被排除，但国家补助规定将拓展到绿能科技领域，这项计画将提供税赋优惠，鼓励企业投资「净零排放」领域的生产设备。

草案中另一个构想则是运用现有欧盟资金投资绿能科技，欧盟在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间设立8000亿欧元的振兴基金就是可能的资金来源。

© 2023 AFP