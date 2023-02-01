印度富豪阿达尼身家缩水 亚洲首富换人

（法新社孟买1日电） 印度富豪阿达尼旗下旗舰公司被控大型会计诈欺，今天股价再度崩跌，导致阿达尼身家失血逾400亿美元，跌出富比世（Forbes）全球前十大富豪榜外。

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阿达尼企业（Adani Enterprises）在孟买股市收盘前几分钟狂泻30%，连续第5天重挫。

彭博报导，阿达尼集团旗下上市公司上周以来市值已经蒸发约920亿美元。

根据富比世即时富豪榜，阿达尼（Gautam Adani）个人身家失血超过400亿美元，财富净值来到768亿美元，低于排名第9的印度信实工业公司（Reliance Industries Ltd）董事长安巴尼（Mukesh Ambani）的836亿美元，在全球富豪排行榜中跌到第15名，意味着阿达尼不再是亚洲首富。

阿达尼道达尔天然气公司（Adani Total Gas）今天在孟买股��再度大跌10%，开盘没多久，即被迫暂停交易。法国道达尔能源集团（TotalEnergies）持有该公司37.4%股权。

阿达尼企业昨天股票增资虽出现超额认购，今天股价仍重挫。小型投资人散户大多避开认购。

彭博引述匿名消息人士，印度大亨金德尔（Sajjan Jindal）和米塔（Sunil Mittal）等大型买家反而支持阿达尼企业的增资股发行。

在美国作空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）上周发布调查报告，指控阿达尼集团「过去数十年里肆无忌惮地进行股价操纵和会计诈欺」，导致其股价暴跌以前，阿达尼在全球富豪榜中排名第3。

© 2023 AFP