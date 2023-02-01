尼坦雅胡考虑军援乌克兰 并愿作俄乌战争调人

（法新社华盛顿31日电） 美国敦促更积极参与之后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在今天播出的访问中表示，他考虑对乌克兰提供军事援助，并愿意居中斡旋俄罗斯与乌克兰战事。

广告 继续浏览后续

尼坦雅胡并未对乌克兰作出坚定承诺，以色列也维持与俄罗斯的关系。俄罗斯掌控以色列邻国叙利亚的空域，也对以色列空袭世仇伊朗睁只眼闭只眼。

尼坦雅胡接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，被问到以色列能否向乌克兰提供援助，例如保护以色列不受空袭的铁穹（Iron Dome）防御系统。

尼坦雅胡说：「我绝对会研究此事。」

他证实美国已把鲜为人知存放在以色列的军备转交乌克兰，他也认为，以色列反伊朗的行动具有类似性质。

他说：「美国刚把在以色列的大批弹药交给乌克兰，以色列老实说也会用恕我不在此详述的方式，来对付伊朗生产用于对付乌克兰的武器。」

尼坦雅胡说，俄乌战争去年2月爆发后，他曾被要求担任非正式的调停人，但当时他还是在野党，所以并未付诸行动。

他说，若美国等方要求，他愿意居中斡旋。

他说：「我从政够久，知道时机和情境都得适合，若时机和情境都合适了，我绝对会考虑。」

尼坦雅胡说，他相信俄乌战争具有「巨大的重要性」，但「我们自家后院也有事要处理」。

© 2023 AFP