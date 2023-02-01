教宗访民主刚果批经济殖民主义：人比脚下矿物更珍贵

（法新社金夏沙31日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天在访问刚果民主共和国（民主刚果）的第一天，谴责他所谓的非洲「经济殖民主义」。

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方济各在民主刚果首都金夏沙（Kinshasa）总统府发表谈话时说，刚果民主共和国的历史因冲突和外国统治而中断。

86岁的方济各谈到民主刚果的历史时表示：「同样奴役人民的经济殖民主义取代了政治剥削。」

他用义大利文对民主刚果的政要说：「结果，这个遭受大规模掠夺的国家并未从其巨大的资源中充分受益。」

阿根廷籍的方济各说：「放开民主刚果，放开非洲。停止扼杀非洲：它不是待开采的矿产，也不是该被掠夺的土地。」他一说完，台下响起一片掌声。

他在谈话中勉励为区域和平付出努力，并表示「我们不能对这个国家数十年来的流血事件习以为常」。

他也强调「自由、透明和可靠选举」的重要性。民主刚果预计将在今年12月20日举行总统大选。

方济各说：「愿无人会被那些在这个国家煽动暴力，并利用它进行可耻商业交易的人操纵和收买。」

坐在方济各身旁的现任总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）是在2018年一场充满争议的选举后上台执政。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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