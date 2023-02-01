沉寂多日 不认败巴西前总统喊话再赢回来

（法新社佛罗里达州奥兰多31日电） 巴西前总统波索纳洛今天在美国佛罗里达州奥兰多一场活动中表达「在巴西政坛保持活跃」的意向。他向支持者喊话说，「我们将会一起赢回来」。

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保守的旅美巴西人组织Yes Brazil USA在奥兰多（Orlando）聚会时，极右派前领导人波索纳洛（Jair Bolsonaro）对约400位支持者作出上述承诺。

波索纳洛在去年10月巴西总统大选中遭到左翼对手鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）击败，去年12月30日于卸任前两天离境后一直待在美国。波索纳洛的律师昨天表示，他正在寻求取得为期6个月签证，以续留美国。

他一再质疑选举结果。数以千计支持者1月8日闯进国会大厦、总统府和最高法院，企图阻止鲁拉重登总统大位。

波索纳洛今天再度不认败选。

他说：「选举期间发生的事情仍然让许多人震惊…但是我们将面对这一刻，上帝保佑，我们将会一起赢回来。」他并表示自己「人气更甚以往」。

不过他说自己对于1月8日「一些反覆无常的人干的事」表达遗憾。新政府下令就那起暴动对波索纳洛展开调查。

他在飞抵佛州后大体上保持低调，住在巴西前综合格斗冠军奥尔多（Jose Aldo）位在奥兰多的住家，距离迪士尼世界（Disney World）不远，曾被拍到在肯德基（KFC）独自吃炸鸡。

© 2023 AFP