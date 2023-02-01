法国127万人上街头 抗议马克宏年金改革

（法新社巴黎31日电） 反对法国总统马克宏（Emmanuel Macron）年金制度改革计画的声浪日益壮大，根据法国内政部数据，有超过127万人涌上街头示威呐喊。

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法国劳工力量工会（Force Ouvriere）的德瑞冯（Patricia Drevon）与其他工会领袖今晚在联合记者会上说：「政府必须聆听不满这项计画的声音，并撤销相关计画。」

另外两天的罢工暨抗议行动已排定于2月7日、11日登场。

把退休年龄从现行的62岁延至64岁，是马克宏第二任期的主要政策。他昨天出面捍卫说，鉴于预估未来几年即将出现赤字，这个计画是「必要的」。

法国总理柏纳（Elisabeth Borne）今天在社群网站推特（Twitter）写说，「年金制度的改革引发诸多疑问和疑虑。我们听到了」，但她坚持政府「有责任」执行相关变革。

各大工会称今天的全国大罢工人数来到250万左右；强硬左派的法国总工会（CGT）暗示当天稍早人数达到280万。

罢工行动冲击法国各地运输、学校等公共服务。

今天的示威活动大致和平，仅无政府主义者和极左分子与警方下午在巴黎爆出零星冲突。警方逮捕了18人。

© 2023 AFP