独立片女星入围奥斯卡惹议 主办方决议保留提名

（法新社洛杉矶31日电） 安德丽亚瑞斯波罗格以冷门独立片「致莱斯利」问鼎奥斯卡最佳女主角奖，大会主办单位今天表示，这位英国演员入围的另类宣传手法虽略有疑虑，但仍将保留她的提名资格。

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美国电影艺术与科学学院（AMPAS）上周宣布奥斯卡奖入围名单，安德丽亚瑞斯波罗格的提名让好莱坞大感意外。

电影「致莱斯利」（To Leslie，暂译）讲述一名美国德州的母亲中了乐透后挥金如土并沦为酒鬼的故事。饰演女主角的安德丽亚瑞斯波罗格演技备受影评赞誉，但这部电影票房仅2万7000美元（约新台币82万元），也没有砸大钱替这部片宣传，一反了前进奥斯卡必备的两大要素。

然而，这部片却在奥斯卡入围名单出炉前最后一刻，吸引了多位好莱坞A咖在社群网站的公开力挺，包括「美国X档案」的艾德华诺顿（Edward Norton）、「莎翁情史」女星葛妮丝派特罗（Gwyneth Paltrow）及「美国恐怖故事」（American Horror Story）的莎拉宝森（Sarah Paulson）等。

而这些名人的宣传手段是否违反了主办单位在禁止游说或贬低竞争对手的规定，在好莱坞引发热议。

美国影艺学院今天在声明中表示：「学院认定，引发质疑的活动并没有严重到需要撤销电影提名的程度…然而，我们的确有发现招致疑虑的社群媒体和推广策略，并已和相关单位进行直接沟通。」

奥斯卡奖落谁家是由9500名美国影艺学院会员投票选出，此前的入围名单则是由各个专业分会所决定，换句话说，包括安德丽亚瑞斯波罗格的最佳女主角奖在内的演技奖类别，便是由美国影艺学院内的约1300名演员票选而出。

而这1300人据说就是这波替安德丽亚瑞斯波罗格拜票的目标，电子邮件和社群网站贴文攻势不断，试图鼓励他们把票投给安德丽亚瑞斯波罗格，并要求更多人跟进。

声援「致莱斯利」的宣传攻势中，至少有一篇Instagram贴文暗示，反正「女王」（The Woman King）的薇拉戴维丝（Viola Davis）以及「提尔：纯真之死」（Till）的丹妮尔戴德维勒（Danielle Deadwyler）「铁定入围」，会员可以安全把票投给另一个人。

等入围名单揭晓，薇拉戴维丝和丹妮尔戴德维勒双双成为遗珠，导致今年奥斯卡奖没有非裔女星争夺影后殊荣。

今年奥斯卡颁奖典礼排定于美国时间3月12日登场。

© 2023 AFP