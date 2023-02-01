盼加薪因应通膨 英国教师和铁路员工大罢工

（法新社伦敦1日电） 英国各地的教师与火车司机员今天发起新的罢工行动，希望能确保争取到工资调涨，以缓和通膨飙涨带来的生活成本危机。

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法新社报导，由于政府和企业资方对劳方加薪要求采取强硬态度，英国最近一波公私部门大罢工，料将对教育和通勤造成严重干扰。

根据工会大会（Trades Union Congress）说法，英国今天将出现「自2011年以来规模最大的罢工行动」，约多达50万名劳工计画将参与劳工行动，在空港和海港执行关务与移民检查的关防人员也将响应。

随着英国通膨率飙升至11%以上，达到40多年来的最高水准，英国已连续数个月出现万人大罢工，参与人员包括邮政工作人员、律师、护理师和零售业员工。

英国国家统计局（Office for National Statistics）指出，最新官方数据显示，去年6月至11月期间，因罢工行动损失了160万个工作天，这是30多年来最高的6个月总和。

国家统计局补充又说，单在11月罢工行动下，就损失了46万7000个工作天，这是自2011年以来的最高水准。

配合罢工行动，各工会也预定今天举行全国性集会，对保守党政府计划立法禁止公部门员工罢工一事表示反对。（译者：纪锦玲）

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