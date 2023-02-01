葛莱美奖5日登场 电玩配乐独立成奖

（法新社洛杉矶31日电） 从「萨尔达传说」主题曲到充满感染力的「超级玛利欧兄弟」配乐，音效和音乐向来是玩家体验电玩游戏的基础。如今，美国流行音乐盛典葛莱美奖将让电玩配乐独立成奖。

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美国录音学院（Recording Academy）先前宣布，2023年葛莱美奖（Grammy Award）将新增玩家和业内人士期盼已久的「最佳电子游戏和其他互动媒体配乐原声音乐奖」（Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media），专门表彰与电玩相关的音乐成就，承认电子游戏和其音乐对流行文化产生的重大影响。

电玩游戏配乐过去被归类在「最佳视觉媒体配乐原声音乐奖」（Best Score Soundtrack for Visual Media），这个类别还包含电影和电视配乐。

许多业界人士认为，这是拿苹果和橘子比，希望主办单位能为电玩游戏配乐单独设立一个奖项。

首届入围者包括「异形：火力小队」（Aliens: Fireteam Elite）、「刺客教条：维京纪元－诸神黄昏的预兆」（Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok）、「决胜时刻：先锋」（Call Of Duty: Vanguard）、「漫威星际异攻队」（Marvel's Guardians Of The Galaxy）和「旧世界」（Old World）。

第65届葛莱美奖将于5日在洛杉矶登场，届时将公布奖落谁家。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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