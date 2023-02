葛莱美奖5日登场 电玩配乐独立成奖

(法新社洛杉矶31日电) 从「萨尔达传说」主题曲到充满感染力的「超级玛利欧兄弟」配乐,音效和音乐向来是玩家体验电玩游戏的基础。如今,美国流行音乐盛典葛莱美奖将让电玩配乐独立成奖。

美国录音学院(Recording Academy)先前宣布,2023年葛莱美奖(Grammy Award)将新增玩家和业内人士期盼已久的「最佳电子游戏和其他互动媒体配乐原声音乐奖」(Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media),专门表彰与电玩相关的音乐成就,承认电子游戏和其音乐对流行文化产生的重大影响。

电玩游戏配乐过去被归类在「最佳视觉媒体配乐原声音乐奖」(Best Score Soundtrack for Visual Media),这个类别还包含电影和电视配乐。

许多业界人士认为,这是拿苹果和橘子比,希望主办单位能为电玩游戏配乐单独设立一个奖项。

首届入围者包括「异形:火力小队」(Aliens: Fireteam Elite)、「刺客教条:维京纪元-诸神黄昏的预兆」(Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok)、「决胜时刻:先锋」(Call Of Duty: Vanguard)、「漫威星际异攻队」(Marvel's Guardians Of The Galaxy)和「旧世界」(Old World)。

第65届葛莱美奖将于5日在洛杉矶登场,届时将公布奖落谁家。(译者:刘文瑜/核稿:曾依璇)

