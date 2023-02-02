乌克兰吁美制裁中印买俄能源

（法新社华盛顿1日电） 乌克兰议员梅列日科今天访问华府时呼吁，若中国和印度继续购买俄罗斯能源，美国应对它们实施二级制裁，与他一同访美的立陶宛议员也呼吁与台湾加强关系。

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乌克兰国会外交委员会主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示，他在国内面临批评，因为国内人士认为，若在石油采购方面采取更强硬的立场，可能反让中国更支持俄罗斯，而北京现在并未对莫斯科提供军事援助。

梅列日科对国务院记者协会（State Department Correspondents' Association）的记者说：「我一直试着解释这不是问题所在，中国不怕乌克兰，中国怕的是美国制裁。」

他说：「这意味美国可以且应该阻止中国协助俄罗斯，最好是实施二级制裁，以阻止中国透过购买俄罗斯石油和天然气为俄罗斯经济和俄罗斯军事机器提供金援。」

这位执政党议员表示，他曾住在新德里，发现印度购买石油的问题「令人痛苦」，但他也支持对这个世界最大民主国家的俄油买家实施制裁。

「这应该不矛盾，这是民主、自由世界和专制政权之间的全球冲突，不应该因为物质经济利益而有所妥协。」

美国曾对购买伊朗石油的外国公司实施二级制裁。

梅列日科与波兰、立陶宛的国会外委会主席一同访问华盛顿，敦促美国国会议员等人支持乌克兰。

立陶宛国会外交委员会主席帕维里奥尼斯（?ygimantas Pavilionis）警告，放松对俄罗斯的压力，将产生严重后果。

他说：「如果我们什么都不做，（立陶宛首都）维尔纽斯（Vilnius）将在6、7年内变成（乌克兰首都基辅附近的）布查（Bucha）。」

俄罗斯撤离布查后，发现许多乌克兰平民双手被反绑遭枪杀。

立陶宛与台湾强化关系，让台北开设办事处，激怒了中国。

帕维里奥尼斯表示：「中国是地球上唯一能彻底改变游戏规则的国家…改变一切，把这个世界变成集中营。」

「如果美国人因为恐惧而不保卫乌克兰，我们隔天早上醒来，就会发现台湾海峡发生一些事件，印太地区将遭受攻击。」

© 2023 AFP