乌克兰战争阴影下 俄国纪念史达林格勒战役80周年

（法新社莫斯科2日电） 乌克兰战火持续延烧之际，俄罗斯总统蒲亭今天将亲自主持活动，纪念苏联在史达林格勒战役（Battle of Stalingrad）获胜80周年，这是第二次世界大战时期最血腥的战役之一。

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法新社报导，克里姆林宫在南部城市伏尔加格勒（Volgograd，原名史达林格勒）举行盛大庆祝活动之际，也不忘大力宣传俄国军队在乌克兰的攻势。

俄国于去年2月在乌克兰发起所谓的「特殊军事行动」，目标是将乌国「去纳粹化」，二战期间乌国官兵曾与俄军并肩作战，共同对抗纳粹德国。

克里姆林宫表示，蒲亭（Vladimir Putin）将前往伏尔加格勒的战争纪念馆参加献花仪式，并在音乐会上发表谈话。

史达林格勒战役共持续6个多月，截至1943年2月2日德军投降，共有超过100万人在这场战役中丧生。

当时红军在史达林格勒的胜利，不仅对数次遭逢惨败的苏联来说是个转折点，对同盟国而言也是如此。

去年秋季，俄罗斯动员30万名后备军人，如今将加强对乌克兰的攻势。

莫斯科当局近日声称，在乌国东部顿内茨克地区（Donetsk）城镇巴赫姆特（Bakhmut）一带取得进展，并已占领盐矿重镇苏勒答尔（Soledar），现正试图夺取整个顿内茨克地区的控制权。

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