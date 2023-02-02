乌干达村民娶12妻孩子多达102人 养不起不生了

（法新社乌干达布塔雷亚2日电） 东非国家乌干达68岁村民哈萨亚有12个妻子、102个孩子和578个孙子，子孙多到他记不住大多数人名字。如今他难以扶养自己庞大的家庭，感觉够了，应适可而止。

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哈萨亚在他的家园告诉法新社：「一开始这是个笑话...但现在有了问题。我的健康愈来愈差，只有2英亩（81公亩）地要养这么大一家子。有2个妻子已经离我而去，因为我负担不起食物、教育和衣服等基本所需。」

阿萨亚（Musa Hasahya Kasera）的家在布吉萨村（Bugisa），这座村庄位于乌干达东部省（Eastern Region）偏远农村县市布塔雷亚（Butaleja）。

哈萨亚目前失业，但他的家庭已成为布吉萨村的某种观光景点。哈萨亚表示，为了阻止他家的人口进一步扩大，他的妻子现在采取节育措施。

「我的太太有避孕，但我没有。我不希望再有小孩，因为我生了太多却无力照顾，我从自己不负责任的行为学到教训。」

哈萨亚的家人大多住在一栋摇摇欲坠的房子，铁皮屋顶严重锈蚀；或是住在附近二十几间茅草铺顶的泥屋。

哈萨亚1972年娶了首位妻子，两人都是17岁；一年后他的第一个孩子诞生。哈萨亚说：「因为我家只有我和我的哥哥2个孩子，所以我哥及亲友建议我娶很多妻子、生很多孩子，来扩大我的家族人口。」

由于当时哈萨亚是牛贩兼屠夫，因此据他说法，他的身分地位吸引其他村民主动要把女儿嫁给他，有些甚至不满18岁。

乌干达到了1995年才禁止未成年人结婚，但至今仍依循特定宗教传统允许一夫多妻。

哈萨亚的102个孩子年龄最小10岁最大50岁，他最年轻的妻子则约35岁。他说：「困难的是，我只记得第一个孩子和最近一个出生孩子的名字。」

哈萨亚一边翻着自己的旧笔记寻找孩子出生的资料，一边表示：「有些孩子我记不起他们的名字，要他们的妈妈帮我辨认。」

然而，哈萨亚甚至连一些自己的妻子也记不得名字，还得问他的儿子马吉诺（Shaban Magino）。30岁的马吉诺是小学教师，他协助管理一家大小事务，也是家中少数受教育的孩子。

哈萨亚的第3位妻子萨比娜（Zabina）表示，由于家中食物几乎不够，「我们被迫一天只喂孩子吃1餐，情况好时2餐」。

萨比娜说，如果她早知道哈萨亚还有其他妻子，当初就不会同意嫁给他。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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